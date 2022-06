Jemnická slavnost Barchan se letos přesune do zámeckého parku. Začne 17. června

Hlavní dějiště se z těsné blízkosti zámku přesune do zámeckého parku za ulicí V Ráji. Důvodem je nová květinová výzdoba okolí zámku. ČTK to řekl Zdeněk Hopian z jemnického kulturního střediska. Slavnost se uskuteční od 17. do 20. června, Běh o Barchan bude v sobotu 18. června.