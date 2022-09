Kraj se domlouvá se Světlou nad Sázavou na stavbě nového silničního mostu přes řeku

Přeložka silnice s mostem bude měřit okolo 650 metrů. Most nahradí nynější lávku pro pěší, která spojuje Zámeckou a Nádražní ulici. Z náměstí by tak bylo možné odklonit hustou dopravu směrem na Habry. Radnice mluví o potřebě nového mostu přes řeku léta, a to i kvůli loni zahájeným novým úpravám náměstí. Za dvouletou revitalizaci centrální plochy město podle dřívějších informací zaplatí 69,5 milionu korun.

Přes náměstí jezdí i nákladní auta. „Pro nás je to velice důležitá stavba, to náměstí by do budoucna zase hodně trpělo. Tak čím dřív by se most mohl postavit, tím líp,“ řekl dnes světelský místostarosta Josef Hnik (nestraník).