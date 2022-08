Městys Luka nad Jihlavou chce úpravami v krajině zlepšit ochranu před povodní

Projekt připravuje třítisícový městys několik let. Podle starosty se stává, že tam škodí přívalové deště. Eroze půdy je velký problém zvlášť poté, kdy hodně lesů z okolních strání zmizelo kvůli kůrovcové kalamitě. „Takže jsme se rozhodli, že uděláme protierozní a protipovodňová opatření, která by měla být ve prospěch zemědělců a občanů,“ uvedl Wölfl.

Díky projektu přibudou další ochranná opatření k těm, která byla v Lukách nad Jihlavou provedená po velké povodni v roce 1988. Nynější úpravy se budou týkat lokalit u koupaliště a u lyžařské sjezdovky. Například nad koupalištěm by měl být odbahněný a rozšířený rybník a u sjezdovky je naplánovaný poldr. Kvůli dotaci zhruba 23 milionů korun, kterou má městys slíbenou v operačním programu Životní prostředí, by měly být práce hotové do konce příštího roku. Dodavatelskou firmu chce městys vybrat v průběhu zimy, aby pak mohla začít výstavba hned, jak to dovolí počasí.