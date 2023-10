Na hornické naučné stezce v Jihlavě budou přibývat repliky důlních zařízení

K nově osazené funkční dřevěné pumpě, která sloužila k ručnímu čerpání důlní vody, přibude například vrátek, jímž se na povrch vyvážel materiál. Významné nálezy by mohlo přinést chystané odkrytí vstupu do šachty svatého Jiří, řekl dnes novinářům na stezce náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Město se na kopci chystá vytvořit také hornický skanzen.

Větší nebo menší změna by měla být v tomto území vidět každého půl roku. „Finále je vybudování skanzenu. To si myslíme, že bychom měli zvládnout ještě v tomto volebním období,“ řekl Popelka. V kopci porostlém lesem, jemuž se také říká Šacberk, je mnoho pozůstatků po dolování. „My na ně chceme víc upozornit a zpřístupnit běžnému návštěvníkovi, aby si uvědomil, kde vlastně je a že tady byla ta středověká průmyslová zóna,“ uvedl.

Šachta svatého Jiří by podle záznamů v horních knihách mohla být hluboká až 80 metrů, dílo bylo definitivně opuštěné v 18. století. Technická památka je v majetku státu. Vloni byla vrchní část kvůli propadu provizorně zajištěná. Nyní bude vstup do šachty zpevněný a dílo zabezpečené. Podle náměstka už je na tyto práce vydané stavební povolení, začít mohou každým dnem. Budou při nich archeologové. Podle zkušebního vrtu by mohlo být zachované celé pažení šachty i zbytky stroje na odvádění vody. „Takže uvidíme. Možná se tady dočkáme objevu minimálně evropského významu,“ řekl Popelka.