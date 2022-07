Třebíč musí do konce roku vyřešit, jak dál vytápět centrální školní jídelnu

„Jedna možnost je dálkové vytápění, druhá možnost je pořízení vlastní nové kotelny v centrální jídelně, případně tepelného čerpadla. Děláme všechno pro to, aby se to zvládlo. U té nové kotelny je to samozřejmě velká vstupní investice náročná i na prostor,“ řekl Pacal.

Smlouva měla původně skončit letos v březnu, později byla prodloužena do srpna a nyní do konce roku 2022. „Jim (policii) tam té kotelně končí životnost a mají jinou vizi, jak to bude fungovat. A nechtějí prostě, aby to šlo do cizího objektu,“ řekl Pacal.