Archeologové zkoumají u Roštění germánské žárové pohřebiště z 2. století

Vzhledem k častému výskytu ostruh by mohlo jít o pohřebiště germánského jezdectva. Archeologický průzkum začal v červnu a potrvá do září, zatím bylo odkryto 57 hrobů.

Pohřebiště pochází z doby římské, období markomanských válek mezi Germány a Římany. „Pohřebiště nese obrovské množství nálezů, které signalizují kontakty s Římskou říší. Jsou tady plechové nádoby, skleněné nádoby, to znamená zboží importované, které bylo mimořádně vzácné pro místní kmeny. Současně se tady nachází zbytky výstroje a bronzové ostruhy, to znamená zastoupení nějakých elitních jezdeckých jednotek. Pohřebiště je tímto markantem nejvýznamnější v celé střední Evropě,“ řekl Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Ostruh zatím bylo objeveno 41. Před několika lety byl nedaleko v Pravčicích u Hulína objeven římský vojenský tábor z daného období.

Žárové pohřebiště u Roštění objevil již před sedmi lety amatérský spolupracovník Ústavu archeologické památkové péče Brno. Archeologové lokalitu průběžně monitorovali pomocí povrchových sběrů s využitím detektorů kovů. Drželi ji však v tajnosti, aby ji neobjevili detektoráři. Nyní výzkum podpořil třemi miliony korun Zlínský kraj, garantem je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které zřizuje kraj. „Protože jde bezpochyby o mimořádný objev a odhalení významného kulturního dědictví na území našeho kraje, rozhodli jsme se tuto aktivitu podpořit. Pomohli jsme tím urychlit realizaci archeologického výzkumu, s níž bylo potřeba začít co nejdříve, protože lokalita byla ohrožena potenciálním rabováním ze strany nelegálních hledačů kovů,“ uvedla krajská radní Zuzana Fišerová (Piráti). Podle Popelky je projekt unikátní spojením více institucí, spolupracuje na něm i Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno a Muzeum Kroměřížska.

Archeologové zabrali asi hektar půdy, odstranili vrchní vrstvu a pak lokalitu rozdělili na síť čtverců velkých pět krát pět metrů. Část plochy již prozkoumali, práce jdou však rychle, proto stihnou prozkoumat i další část, která by měla obsahovat řadu kovových předmětů, odkrytých hrobů bude proto více. Žárové hroby se vyzvedávají v blocích hlíny, které putují do laboratoří Archeologického ústavu v Brně, kde budou prozkoumány. Obsah hrobů zatím znám není, archeologové mají k dispozici předměty či jejich části, které byly mimo hroby či ve vrchních částech půdy. Jde o bronzové i železné předměty, části nádob, hroty kopí. Zajímavostí je podle archeologů to, že badatelé zatím neobjevili žádné meče.