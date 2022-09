Historická vozidla vyjedou na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích i v září

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice (DSZO) se rozhodla přidat k původně plánovaným čtyřem prázdninovým termínům nedělních nostalgických jízd mimořádně ještě jeden. ČTK to sdělil mluvčí společnosti Vojtěch Cekota.

Červený trolejbus Škoda 9 Tr a žlutý trolejbus Škoda 14 Tr budou jezdit po celou neděli jako pravidelné spoje na lince číslo 9 ve Zlíně mezi Baťovou nemocnicí a točnou Jižní Svahy-Středová. Červeno-krémový autobus Karosa ŠM 11 bude zařazen mezi spoje linky číslo 33, které jezdí ve Zlíně z Bartošovy čtvrti do místní části Paseky. A jako samostatný posilový spoj se speciálním jízdním řádem bude v neděli nasazen modrý historický autobus Škoda 706 RTO na lince číslo 55 v Otrokovicích. Ze zastávky Otrokovice-železniční stanice bude historický autobus odjíždět jedenkrát za hodinu v době od 9:00 do 17:00, a to vždy v 18. minutě.