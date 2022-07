Lidé si v Kroměříži mohou prohlédnout velký model zničené synagogy

Model bude na náměstí k vidění pravděpodobně do konce září. Základní kámen synagogy, která byla třetí v historii Kroměříže, položili představitelé Židovské náboženské obce v prosinci 1908 k 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. „Zasvěcena byla v roce 1910. Byla postavena podle návrhu vídeňského architekta Jakoba Gartnera s novorománskými prvky na fasádě a secesními v interiéru. Po deportaci židovského obyvatelstva v roce 1942 byla vydrancována a následně vyhozena do povětří německými ženisty,“ uvedla vedoucí radničního odboru útvar tajemníka Petra Svačinová.

Model má rozměry zhruba dvakrát 2,4 metru krát 2,4 metru. Vytvořil jej Jan Bašta z Dobříše na Příbramsku. „Obnášelo to stovky hodin práce zejména kvůli řadě detailů, které se musely vytvořit pomocí 3D tiskáren. Vycházel jsem z dobových plánů, aby podoba modelu byla co nejvěrnější,“ řekl Bašta. Podobnou práci umělec, který má na kontě mimo jiné řadu modelů památek, prý ještě nedělal. „Příběh synagogy mě ale velmi zaujal a dá se říct, že teď už je to moje srdcovka,“ doplnil Bašta.