V Luhačovicích se chystá Otevírání pramenů. Zahájí hlavní turistickou sezonu

V posledních dvou letech se však kvůli pandemii koronaviru prameny symbolicky otevíraly v jiné a omezenější podobě. Letos se bude konat tradiční třídenní slavnost, a to od 6. do 8. května. Vzhledem k tomu, že se očekává účast několika tisíc návštěvníků, letos město zajistilo kyvadlovou dopravu jak v sobotu, tak i v neděli, sdělila dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí luhačovické radnice Hana Srncová.

Město připravilo kulturní program . Nebude chybět jarmark, přehlídka automobilových veteránů, promenáda v dobových kostýmech, koncerty či divadelní představení. „Letošní akce bude obsahem kulturních vystoupení po dvou letech zase pojata ve velkém, všichni se opravdu moc těšíme. Chceme tuto akci opět podpořit zavedením kyvadlové dopravy, a to jak v sobotu, tak i v neděli. A za to bych velmi poděkoval všem dobrovolným hasičům, kteří nám s tímto hodně pomáhají,“ uvedl starosta Marian Ležák (nez.).

Město vyhradilo prostor pro záchytné parkoviště, a to na příjezdu od Uherského Brodu. Odtud bude zajištěna kyvadlová doprava mikrobusy, které návštěvníky převezou do centra města. Jezdit budou v sobotu i neděli od 09:00 do 18:00. Mikrobusy budou jezdit v půlhodinových intervalech, nástupní a výstupní stanice bude před městským turistickým a informačním centrem. Při dopravě do centra mohou lidé využít také linkovou autobusovou dopravu.