Benda k dani z loterií: Když na tom nebude shoda, já se nezblázním

Mezi pozměňovacími návrhy k daňovému balíčku, který tento týden prošel v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou, je kromě takzvané windfall tax i změna zdanění loterií. Na pozměňovací návrh předsedy klubu ODS Marka Bendy upozornily Hospodářské noviny. Proti návrhu se hned postavila nejen opozice, ale hlasitě ho začali kritizovat i koaliční poslanci, zejména z hnutí STAN.

Podle Marka Bendy jde však jen o narovnání čtyři roky staré křivdy bývalé vlády. Zkratku, že chce snížit zdanění hazardu, považuje za nepravdivou. „Útok na mě je, že chci snížit hazard. O loterii tam nikdo nemluví, protože to už nezní tak dramaticky jako hazard,“ vysvětluje v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Proč jste nyní přišel s návrhem na změnu zdanění loterií?

Tohle je čistý naschvál hnutí ANO s podporou (Jana) Hamáčka a Vojty Filipa, kteří tady před čtyřmi lety udělali vůči Sazce, se kterou byli rozhádaní, že jim nechce dávat reklamu do Mladé fronty a Lidových novin, což ale neumíme jasně prokázat. A došlo k absurdní situaci, kdy se navrhovalo nějaké navýšení, a naprosto nesmyslně. Technické hry (hrací automaty, pozn. redakce) člověk pochopí, že mají být dražší. Ale najednou se loterijní hry vyndaly proti kurzovým sázkám nebo bingu a šly na 35 procent. Není k tomu žádný důvod, žádná logika. Všichni adiktologové, a už sem ta stanoviska jdou, říkají, že zrovna loterie fakt nepatří k věcem, které by byly společensky dramaticky nebezpečné. Něco úplně jiného je házet do automatu a něco jiného je, když si babička jde jednou za týden vsadit sportku.

Myslíte si, že se vám povedlo načasování?

Tak to asi ne, ale co má být. Heleďte, já jsem to žaloval před dvěma lety u Ústavního soudu. Po tom, co to prošlo v Poslanecké sněmovně, jsme žalovali balíček jako takový, a zdanění technických rezerv a Sazku. Ústavní soud nás s tím bohužel vyhnal, protože řekl, že balíček byl projednáván dostatečně dlouho. Oni jsou opatrní na to, aby příliš vstupovali do parlamentních procedur. A Sazce řekl, že to není takové, aby do toho musel zasahovat Ústavní soud, že je to na rozhodnutí zákonodárce.

No a tak teď tady padl první návrh, do toho mi tady začali chodit s různými nápady, jak by mohli ještě zdanit zeleninu méně a tohle více a podobné věci. A tak jsem… (zamyslí se)

…se nechal vyprovokovat?

Tak jsem se nechal vyprovokovat, že se najednou z toho stal nosič na všechno možné.

No a co dál?

Když to neprojde teď, a je to dost možné, že koalice se shodne, že se tím začneme příští rok zabývat ve velkém daňovém balíku, já se nezblázním. Jenom jsem chtěl upozornit na to, že tady taková nespravedlnost existuje. Že je hrubá a jasná a je to fakt naschvál, o kterém jsme opakovaně říkali, že jsme proti a nemá se to tak dělat. Je teď na vůli koaličních stran, rozpočtového výboru a posléze celého pléna, jak rozhodne. Ale stejně tak, jako říkám všem ostatním poslancům, pokud nedojde ke koaliční shodě na příslušném pozměňovacím návrhu, pak je potřeba, aby byl když tak stažen. Nemůžeme se tady přehlasovávat pomocí opozice. To platí i v tomto případě.

Stálo vám to za to si proti sobě poštvat koaličního partnera ze STAN, jehož poslanci hlasitě protestují proti vašemu návrhu? A také to, že jste dal hůl do ruky opozici, která si to vzala jako téma. Naposled do vás tepali před několika minutami na tiskové konferenci stínové vlády ANO.

Já patřím k lidem, kteří na tohle to celkem v klidu kašlou. Ať si mě kritizuje, kdo chce, já si myslím, že je to správně. A jestli hnutí STAN řekne ne, je to jeden z koaličních partnerů, s tím se nedá nic dělat. Ale chtěl jsem upozornit na to, že tenhle problém tady zůstává. V minulosti jsme všechny koaliční strany proti němu brojily. Chtěli jsme ho vyřešit. Jasně, že doba je teď blbá. Ale to neznamená, že bych neměl říkat, že tady máme problém.

Máte spočítáno, o kolik by tím rozpočet přišel?

Ministerstvo financí má nějaké výpočty, je to v řádu stovek milionů.

Zachránilo by to rozpočet?