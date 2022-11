Česká firma vyvinula jedinečný krém

Dva roky jsem měl problém v noci se spánkem. Nedokázal jsem spát kvůli křečím, které jsem měl v nohách. Kdo to nezná, těžko se vysvětluje, jaký je to pocit. V práci mi kolegyně doporučily krém s magnéziem, prý jim také pomohl zbavit se křečí. Upřímně nevím, co v tom krému přesně je, jsem strojař a v medicíně se nevyznám, ale je to jediná věc, která mi pomohla a já se po dvou letech konečně vyspal. Je mi více než 60 let a už jsem vyzkoušel spousty tabletek, ale jediné, co mi pomohlo, byl MGcream. Dokonce se mi zlepšila i chůze, už mě nebolí nohy, když jdu do schodů. Jestli přece jenom dostanu v noci křeč do nohy, mám pro jistotu krém nachystaný na nočním stolku. Tam, kde mě to bolí, si to natřu a křeč povolí. Hlavní je, že zbytek noci už klidně spím. Jsem moc rád, že jsem díky kolegyním na krém narazil.