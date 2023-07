Digitální nepořádek? Pusťte na něj zdarma CCleaner

Upřímně, jak se staráte například o svou e-mailovou schránku? Mažete zprávy průběžně? Kdo by neznal plochu plnou ikon aplikací, o nichž ani netušíme, že stále běží na pozadí, nebo plný koš a nepřeberné množství stažených souborů ve složce. Komu by se pak chtělo pracovat, když je zavalený nepořádkem! Je čas uklidit počítač, třeba s vyzkoušeným a uživatelsky intuitivním CCleanerem !

Neopatrně hromadíme soubory a aplikace, které pak nezavíráme, nebo dokonce vůbec nepoužíváme. Bývají to zpravidla nevyžádané soubory, soubory v mezipaměti a stažená data. I to lze nazvat digitálním nepořádkem. Postupně se objevují jeho první příznaky: Zařízení nekomunikuje, zamrzá v nejhorší možnou chvíli či nám spadne aplikace s rozdělanou prací. Hladina naší nervozity prudce stoupá. Pociťujeme stejný stres, jako když otevřeme dveře od neuklizených skříní. Nemáme chuť pokračovat v činnosti. Trpíme tím my i naše zařízení. Na tuto situaci se zaměřili vývojáři aplikace CCleaner a rozhodli se uživatelům pomoci.