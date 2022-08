Inflace: Jak ochránit peníze, když přestanou plnit svou funkci?

Snadno si spočítáte, že schovávat si finance pod polštář či do banky je nevýhodné. Proto lidé raději nakupují a investují dle svých finančních možností a ochoty riskovat. Ani s investováním to ale není jednoduché. Podílové fondy jen za letošní první čtvrtletí podle AKAT generují průměrnou ztrátu 5 %, akciové fondy za celé pololetí ztrácejí přes 14 %. Výjimek je pouze několik.

V životě platí, že kdo nic neriskuje, nic nezíská. S penězi to kvůli inflaci funguje spíše takto: Kdo investuje, riskuje, kdo neinvestuje vůbec, má ztrátu zaručenou. I kdybyste každý měsíc investovali tři tisíce korun s čistým ročním výnosem 8 %, tak se za dvacet let dostanete na částku bezmála 1,78 milionu Kč. Když si stejnou částku budete dávat do šuplíku, budete mít za dvacet let jen 720 000 Kč, tedy méně než polovinu.