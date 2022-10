Jak doma ušetřit na energiích, a ještě získat dotaci?

Nikdy není pozdě získat větší energetickou nezávislost. Co pro to můžete udělat?

Fotovoltaickou elektrárnu si můžeme představit jako systém, který chytá energii ze slunce a mění ji v elektřinu, která proudí do zásuvky. Klíčovou součástí systému jsou fotovoltaické panely, které pohlcují sluneční paprsky a pro kýžený efekt by měly pokrýt alespoň 20 m² střechy rodinného domu.

Nejkvalitnější panely vydrží i padesát let a investice se obvykle do deseti let vrátí. Nejmenší fotovoltaickou elektrárnu domů pořídíte i do 200 000 korun.