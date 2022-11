Pohlídejte si povinné ručení, i když máte nepojízdný vrak nebo auto prodáváte

Začíná to většinou nenápadně – například pokutou za parkování. Ale pozor! Na vaše staré auto. Není zaplacené povinné ručení? V tom případě se ozve Česká kancelář pojistitelů a bude vyžadovat příspěvek do garančního fondu za nepojištěný automobil. V extrémním případě může jít i o několikamiliónovou škodu. Nepravděpodobné? I to se ale může stát. A všude můžete figurovat vy a váš dávno prodaný automobil.