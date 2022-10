Rigidní vinylová podlaha vydrží hodně. Odborník testoval vodu i poškrábání

Když vyberete správnou podlahu, nebudete pak muset dělat kompromisy mezi odolností a krásou. Rigidní vinylová podlaha v sobě ukrývá oboje. Která je ta nejodolnější, to testoval známý kutil a expert na podlahy Pepa Libický .

Horkým favoritem nejen do domácnosti je rigidní vinylová podlaha Experto Click SPC 50. Ostatní podlahy hravě poráží svou voděodolností a otěruvzdorností. Jak je to možné? „Podlahy s označením rigidní vinyl SPC v sobě spojují to nejlepší z vinylových podlah, laminátových podlah a kamenné dlažby,“ vysvětluje Pepa Libický. „Díky tomu, že v sobě mají minerální jádro, jsou pevné jako skála a nemění tvar ani v proměnlivých podmínkách.“