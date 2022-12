Dostáváte listopadový Zpravodaj Sherlock Senior s výběrem aktuálních hoaxů a fake news. Zjistíte v něm také, jak posoudit důvěryhodnost zdroje, a v závěru vám nabídneme důležité zprávy, které by vám neměly uniknout. A nezapomeňte! Pokud objevíte zprávu, která by podle vás mohla být hoaxem, napište nám, prosím.

Na straně 40 se můžeme především dočíst, že se jedná o přechodná bezpečnostní opatření – v době podpisu bylo totiž velmi krátce po kapitulaci nacistického Německa a zároveň ještě nebylo poraženo Japonsko, které bylo stále ve válečném stavu s některými členy Rady bezpečnosti OSN (Čína a USA). Články 106 a 107 proto v žádném případě neospravedlňují ruskou invazi na Ukrajinu. Zároveň generální tajemník OSN António Guterres invazi odsoudil a doslova uvedl: „It is against the Charter,“ v překladu: „Je to proti Chartě.“