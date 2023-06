Čeští surfaři se v Salvadoru pokoušejí kvalifikovat na olympiádu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Surfování se teprve podruhé objeví jako olympijský sport a suchozemské Česko by chtělo být u toho.

Zní to možná bláznivě. Podobně jako třeba Martina Sáblíková za rychlobruslením i čeští surfaři musejí vyrážet za tréninkem a závody do zahraničí, hlavně na atlantické pobřeží Francie nebo do Portugalska, kde bojují i o tituly mistra republiky.

Od roku 2021 pak cestují za závody po celém světě. Český svaz surfingu začal organizovat Česko-slovenský pohár se zastávkami v Portugalsku, na Bali, na Srí Lance a ve Francii.

MS neboli World Surfing Games se konají do 7. června na surfových spotech El Sunzal a La Bocana jižně od hlavního města San Salvador. Závodu se účastní přes 250 surfařů a surfařek z více než 50 států, mezi kterými nebudou chybět největší hvězdy světového surfingu. Přímou kvalifikaci na olympiádu, kterou budou mít surfaři příští rok ve Francouzské Polynésii, si zajistí tři nejlepší ještě nekvalifikovaní surfaři a surfařky.

Nejmenší země Střední Ameriky má jeden z největších surfařských potenciálů. El Salvador se snaží uniknout obrazu kriminality a obchodu s drogami, a tak vláda na pacifickém pobřeží vytvořila tzv. „Surf city“. Úsek o délce několika kilometrů má dokonalou infrastrukturu a surfové spoty pro všechny úrovně surfařů od začátečníků po profesionály.

El Sunzal má pomalejší a delší vlny, ideální podmínky pro soutěže v longboardingu a pro začátečníky. La Bocana je pak známá svými ostrými a rychlejšími vlnami. Je považovaná za hlavní surfový spot Surf City. Vlny se tam lámou doleva i doprava a nabízejí krátké, ale intenzivní jízdy, včetně rychlých a vertikálních manévrů. Ideální pro short boardy a agresivní surfing a zároveň i pro divácké povzbuzování z pláže.

Za Českou republiku se závodu zúčastní šestičlenný národní tým složený z nejlepších závodníků a závodnic Česko-slovenského poháru v surfingu. V mužích nejlepší závodník uplynulé pohárové sezóny a úřadující mistr ČR Jakub Michna. Tenhle původně šumavský rodák se v loňském roce přestěhoval za prací a oceánem do Irska, ale od své nominace se připravoval v Indonésii. „Určitě byl můj sen se dostat na mistrovství světa. Je to takový milník, který se zase asi nějakým způsobem zapíše do české surfové historie, takže mám z toho obrovskou radost,“ shrnul své pocity.

Spolu s ním je v Salvadoru i vycházející hvězda českého surfingu Robert Vysloužil a ostřílený surfař dlouhodobě žijící v Indonésii Petr Novotný, ve svých téměř 40 letech nejstarší člen výpravy.

ČR koučuje Portugalec

Za ženy se z prvního místa překvapivě nominovala Anna Růtová, dravá mladá závodnice Paula Kutá a Jana Kašová. S přípravou kromě osobních trenérů pomáhá také hlavní trenér, Portugalec Gonçalo Silva.

„Český surfing v posledních několika letech prošel neskutečnou proměnou a výkony některých našich surfařů na uplynulých závodech předčily má očekávání. Na mistrovství světa určitě nejedeme jako favorité, ale budeme dělat všechno, co bude v našich silách, abychom udělali co nejlepší dojem a představili český surfing v co nejlepším světle,“ zhodnotil šance týmu vedoucí výpravy a předseda českého svazu surfingu Matyáš Menšík.

„Nominace na OH je v říši snů. Ale hlavní cíl je být nejlepší z vnitrozemských zemí. Nominace probíhá na několika závodech. Letos se nominují čtyři závodníci přímo a příští rok přímo a jeden za národní olympijský výbor,“ uvedl pro Seznam Zprávy Menšík.

Favorité jsou podle Menšíka z USA, Austrálie, Brazílie, ale i Japonska nebo Číny. Mezi evropskými týmy pak Francie a Portugalsko. Z vnitrozemských týmů Švýcarsko a Rakousko, jsou na tom o něco líp než my, ale jsou to pro nás nejdostižitelnější cíle.

Surfing je i taktika

Vedoucí výpravy vysvětlil i princip závodního surfingu. „Jede se v rozjížďkách, tzv. heatech, kdy se čtyři surfaři za 20–30min pokoušejí chytit co nejvíc a nejlepších vln. Počítají se vždy dvě nejlepší skóre. Je to hodně taktická záležitost, ty vlny chodí v sadách za sebou. Chvilku jsou menší a pak přijde sada 5–7 větších vln a na ty surfaři čekají a snaží se najít nejlepší pozice, přičemž každou vlnu může jet jen jeden.“

Z pobřeží pak panel pěti rozhodčích boduje dojem, rychlost, plynulost a čtení té vlny a technické triky. „Jsou tři základní kategorie manévrů – turn, zatáčky - u nich záleží, v jaké rychlosti, síle a v jak kritickém okamžiku je surfař provádí. Pak barrel – surfař je uvnitř vlny a je důležité, jak dlouho a hluboko v tom barrelu jede. A pak jsou airial manévry, které surfař provádí ve vzduchu nad vlnou. Skáče se 360 až 540 stupňů s různými graby, rodeo, backflip…“