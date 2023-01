Drama je zpět. Djokovič se vrací na „nepřátelské“ území

Novak Djokovič to letos nebude mít v Austrálii snadné hned z několika důvodů. Ta křivda a zloba, že loni nemohl hrát, že přišel o možnost získat nejvíc grandslamových titulů v historii, že byl zostuzen, ho může zbavit chladného rozumu, který bude tolik potřebovat.

Srb moc dobře ví, že letos je o rok starší. Že za těch 12 měsíců mu vyrostli noví konkurenti - mladí, draví, bezohlední k jeho zásluhám. Že rekordní 10. zisk australského titulu a 22. grandslam, po nichž tak touží, mohou být dnes mnohem vzdálenější.

Do toho naopak neví, jak ho přijmou fanoušci.

Ukázal to už přípravný turnaj v Adelaide. Djokovič ho vyhrál, ale finále s Petrem Kordou bylo „o fous“. Srb musel sáhnout hluboko do rezerv, aby nepříznivý stav dokázal otočit.

Závod je zpět. Pokud ho Srb vyhraje, je to v součtu grandslamů s Nadalem 22:22. Musí se dostat na 22, než přijde French Open v květnu… Mats Wilender

Zrekapitulujme si, co se tehdy před rokem stalo.

Po vleklém dramatu, že nebyl očkován proti covidu a možná navíc lhal, že před turnajem nemoc prodělal, byl pětatřicetiletý hráč před zahájením úvodního grandslamu sezóny deportován ze země. Nebylo to zrovna v rukavičkách. A sama Austrálie z toho nemohla mít dobrý dojem.

Djokovičova sága ovládla titulky po celém světě. Srb totiž přistál v Melbourne neočkovaný, ale s lékařskou výjimkou. Jenže jeho původní vízum bylo nejprve zrušeno, pak znovu schváleno soudcem a nakonec opět zrušeno australským ministrem pro imigraci Alexem Hawkem.

Hlavní důvod byl vnitropolitický. Austrálie uplatnila kvůli covidu na vlastní obyvatelstvo dlouhý a tvrdý lockdown a účast neočkovaného Djokoviče by podle činitelů byla pro zemi špatným příkladem. Vyvolalo to obrovské kontroverze v samotné Austrálii, kde se fanouškové rozdělili na ty, co Djokovičovi fandili, a na ty, kteří na něj měli zlost.

Loni v listopadu byl však Djokovičovi tříletý zákaz udělení víz do země zrušen. A po letošním příletu do Austrálie se mu dostalo v Adelaide vřelého přijetí.

Přesto hladkým příletem i odehráním prvního turnaje nemusí být loňské drama a negativní emoce automaticky smazány. Tenisová legenda John McEnroe řekl Eurosportu, že Djokovič by mohl být kvůli loňským událostem snadno frustrovaný a naštvaný. Srb se prý může potýkat s řadou emocí. Od pocitu „zpočátku přešťastný“ až po následnou hořkost nad tím, jak se s ním v zemi loni zacházelo.

„Myslím, že ze začátku bude přešťastný, ale pak tam bude trochu hořkosti. Musí se přes to dostat,“ uvedl McEnroe. Bývalá americká tenisová superstar dobře ví, o čem mluví. McEnroe nikdy neskrýval na kurtech vlastní negativní emoce. Hádal se, byl nepříjemný, rozbíjel rakety…

„Myslím, že se přes to může dostat, evidentně dokázal, že už prošel přes několik těžkých překážek. Skutečnost, že byl schopen loni vyhrát Wimbledon a pak hrát na podzim menší akce, aby se dostal dostatečně vysoko a mohl vyhrát turnaj mistrů v Turíně, prostě dál hrát a soutěžit, to bylo neuvěřitelné. Protože by bylo velmi snadné být frustrovaný a naštvaný.“

Očkování, životní styl, filozofie Djokovič loni řekl, že by raději přišel o budoucí tenisové trofeje, než aby byl nucen nechat se očkovat proti covidu. „Je to cena, kterou jsem ochoten zaplatit,“ řekl BBC. Zdůraznil zároveň, že nechce být spojován s antiwaxery, potvrdil, že měl vakcíny jako dítě, ale podporuje právo jednotlivce na svobodnou volbu. „Nikdy jsem nebyl proti očkování, ale vždy jsem podporoval svobodu volby, co si necháte dát do těla.“ „Snažím se být v souladu se svým tělem, jak jen to jde,“ zdůraznil Srb, který je znám principiálním pohledem na zdravý život a zdravou výživu. Kromě občasné konzumace ryb je jeho strava veganská a sám před časem otevřel veganskou restauraci v Monte Carlu. Uvádí, že stravě vděčí za velkou část profesního úspěchu, když mu umožnila udržet konzistentní úroveň energie a větší kontrolu nad svým tělem. Djokovič byl vychován uprostřed války v bývalé Jugoslávii rodiči, kteří prodali rodinné zlato, aby financovali jeho sport. Hovoří plynně šesti jazyky a silně věří v osobní svobodu a autonomii.

Překážky jsou to, co Novak Djokovič miluje. A umí se přes ně přenášet. Dokáže se zatnout a zachovat chladnou hlavu. I proto je jedním z nejlepších tenistů poslední dekády.

Jenže australská zkušenost je přeci jen něco jiného a bude ji těžko dostávat z hlavy. On sám před časem prohlásil: „Na ty události nemůžete zapomenout. Bylo to velmi, velmi těžké. Když jsem byl ještě na letišti, nemohl jsem tři čtyři hodiny používat telefon. Byl jsem ztracen, opravdu jsem nevěděl, co se děje.“ Djokovič poprvé zažil opravdové příkoří. Občasná nepřízeň fanoušků a pískot v minulosti byly proti tomu legrace.

Ta motivace vyhrát teď Melbourne za každou cenu, ukázat se, pomstít se, bude obrovská a může být až kontraproduktivní.

Je v tom i čistě sportovní zápolení s dlouhodobým rivalem Rafaelem Nadalem o to, kdo je nejlepší. Mats Wilander, další vynikající bývalý hráč, uvedl, že Djokovič musí v Melbourne triumfovat, aby s Nadalem udržel krok. Další grandslam bude totiž v Paříži a tam se od Španěla očekává, že si znovu zajistí vítězství. „Odvetou Djokoviče bude výhra v Melbourne,“ uvedl Wilander. „Závod je zpět. Pokud ho Srb vyhraje, je to v součtu grandslamů s Nadalem 22:22. Musí se dostat na 22, než přijde French Open v květnu, protože Rafa by tam mohl získat další titul. Nemůžete prohrát v Melbourne a být na 21, zatímco Rafa se dostane na 23.“

Wilander připouští, že v Melbourne teď bude na Djokoviče číhat mnoho překážek, asi nejnebezpečnější Medveděv, také již zmíněný Nadal. Srb je však podle něj možná největším favoritem.

„Můžete snadno porovnat jeho rekord vítězství na Australian Open (zatím 9) s Rafou Nadalem, který vyhrál French Open čtrnáctkrát.“ Wilander se domnívá, že na tvrdých kurtech je dnes mnohem větší konkurence než na antuce. „Každý dnes ví, jak hrát na tvrdých kurtech. Takže si myslím, že případné desáté Djokovičovo vítězství by bylo neuvěřitelné. Už těch dosavadních devět je neuvěřitelných.“