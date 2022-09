TechMIX: Dvojníky a dvojčata najdeme v genetice i softwaru

Zatímco dříve trvalo několik let –⁠ nebo dokonce desetiletí –⁠ než se objevila použitelná alternativa pro komerční projekt, v poslední době je to už jen několik měsíců. Třeba mezi spuštěním Microsoft Office a opensourcovou variantou OpenOffice uplynulo více než 11 let. Mezi uvedením Photoshopu a jeho opensourcového konkurenta Gimp uběhlo přes osm let.