TechMIX: Sen o „umělé hvězdě“ dostal trhliny. Řešitelné, ale nepříjemné

V posledních letech se podařilo projekt postupně dostat na „správnou kolej“. V současné době je hotov téměř ze tří čtvrtin (míněn celý provoz, ne samotný reaktor) a ještě nedávno se zdálo, že původní harmonogram by mohl být alespoň v principu dodržen. Spuštění reaktoru, tzv. „první plazma“, se například předpokládalo na prosinec roku 2025, tak aby se stihl vytčený rok. V letech následujících by pak jeho výkon měl postupně růst až na dané maximum. Pak ovšem hvězdy přestaly být své budoucí pozemské „falešné sestřičce“ nakloněny.

„Významný zásah do harmonogramu přinesla pandemie covid-19,“ myslí si Radomír Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd, který je mimo jiné místopředsedou správní rady agentury „Fusion for Energy“ (F4E), která zajišťuje evropskou část výstavby ITERu.

To změnila jedna osobní tragédie. V květnu zemřel po delší nemoci ředitel ITERu, Bernard Bigot, který výraznou měrou přispěl k tomu, že ITER po nejistém rozjezdu chytil v polovině minulé dekády „druhý dech“. Vyhlášení nového harmonogramu bylo tedy ponecháno až na nového generálního ředitele. Minulý měsíc jím byl jmenován Pietro Barabaschi, který do té doby také pracoval v evropské organizace F4E. O novém harmogramu - a tedy i datu dokončení - zatím rozhodnuto nebylo.

První technickou komplikací je, že v klíčových komponentech byly objeveny trhliny, kvůli kterým bude muset proběhnout „rozborka a sborka“ dosud instalovaných částí samotného reaktoru. Problémy se týkají tepelných štítů vakuové nádoby, ve které bude rozžhavené plazma, a také štítu kryostatu. ("To je vlastně druhá vnější vakuová nádoba, do které je celý tokamak/reaktor uzavřen. A tím, že se nachází reaktor ve vakuu, eliminuje se vedení tepla mezi jednotlivými komponentami na velmi odlišných teplotách," vysvětluje jeho funkci Radomír Pánek).tedy vakuového tepelného „krytu“, který .

Hrozivé tedy ve smyslu, že by zařízení nefungovalo na předpokládaný plný výkon, nebo by mohlo dojít k poškožení nějakého dílu. Fúzní reaktor totiž pro své okolí prakticky není nebezpečný. Na rozdíl od jaderného reaktoru neobsahuje velké množství nějakého potenciálně nebezpečného materiálu, který by mohl neřízeně reagovat.

Chyba není z technického hlediska fatální; reaktor by s ní mohl fungovat. Protože ovšem chyby jsou nad stanovenou toleranci, francouzský jaderný dozor, který na stavbu dohlíží, požaduje nápravu. A i přesný proces oprav bude nutné nechat schválit „francouzským SÚJB“. Což ve výsledku podle Pánka může znamenat, že administrativní stránka celého procesu by mohla náročnější než samotná technická realizace.

Možná jste si všimli, že ve výčtu „ran“, které na ITER v poslední době dopadly, chyběla zmínka o válce na Ukrajině. Do jisté míry je to dáno unikátním statutem ITERu. Projekt vznikl na základě dlouho dohadované mnohostranné smlouvy. Obsahuje celou řadu věcí, ovšem zcela v ní chybí možnost, ale nic o tom, jak někoho z partnerů z organizace vyloučit. To znamená, že Rusko i po invazi nadále zůstává členem projektu a bude jím, dokud z něj samo neodejde. (To jde, Spojené státy už dokázaly odejít a znovu se vrátit.)