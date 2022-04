Ford začal vyrábět legendární pickup v elektroverzi. První rok má vyprodaný

Základní model stojí bezmála 40 tisíc dolarů, tedy okolo 930 tisíc korun. Za tuto cenu dostane řidič výkon 426 koní a s baterií o kapacitě 98 kWh ujede na plné nabití i 370 kilometrů. Což na pickup do zásuvky není málo, a zvlášť když jde o elektrickou verzi legendárního Fordu F-150 - teď už s přízviskem Lightning.

Kdo by si ale připlatil 13 tisíc dolarů za vyšší verzi XLT, ten získá dojezd dokonce až 515 kilometrů a výkon 563 koní. S tím se váže i zrychlení z nuly na sto pouze za 4,5 sekundy. A to váží necelé tři tuny. Loni v květnu - těsně před premiérou elektromobilu - si jej při návštěvě automobilky v Detroitu pochvaloval i americký prezident.

„Je to rychlý lump,“ uvedl Joe Biden. „Koupil byste si ho?“ - „Ano, koupil,“ reagoval na dotazy novinářů.

Prezident Spojených států měl jako kdokoliv jiný možnost si F-150 Lightning objednat do začátku tohoto týdne. To Ford zahájil výrobu, a zároveň oznámil, že modelový rok 2022 je vyprodaný. Objednávat si jej bylo možné od ledna. Už na konci prosince ale automobilka ohlásila přes 200 tisíc rezervací. Ty by možné udělat za vratnou zálohu pouhých 100 dolarů.