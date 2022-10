Foťák spustíte i poslepu. Díky fíglu můžete fotit i na cizí zamčený mobil

Nevadí, že je telefon v tu chvíli uspaný, nebo dokonce zamčený. Aplikace fotoaparát se objeví do sekundy a můžete fotit.

Nebo máte tuto zkratku vypnutou? Zapnout ji můžete v Nastavení – Displej – Dvojitým stisknutím zapnout fotoaparát. Někteří výrobci toto nastavení nabízejí jinde, například Samsung u svých fotoaparátů nabízí možnost určit, co udělá tlačítko pro zapnutí (říká mu „boční tlačítko“) v Nastavení – Rozšířené funkce – Boční tlačítko.

Obvykle fungují obě stejně, ale raději si to vyzkoušejte na svém telefonu, některé přístroje mají různé zkratky pro různá tlačítka hlasitosti. Na tomto principu mimochodem fungují bezdrátové spouště: tlačítko ve skutečnosti do telefonu posílá signál pro ztišení zvuku. To samé zvládnete i sluchátky, která mají tlačítko pro ovládání hlasitosti.