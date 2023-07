Prokletý kruh. Lidi před vedrem chrání klimatizace, které ale vedro způsobují

Počet klimatizací je dnes proti roku 1990 více než trojnásobný. A do roku 2050 se zřejmě znovu minimálně ztrojnásobí .

Vysoké teploty znamenají i vyšší energetické výdaje, spojené právě s klimatizacemi. Za posledních 40 let v Evropě stoupla potřeba chlazení na trojnásobek .

Globální oteplování způsobuje čím dál vyšší poptávku po klimatizaci. Paradoxně vyšší teploty znamenají i vyšší energetické výdaje. Zatímco za posledních 40 let v Evropě klesla potřeba vytápění asi o 11 %, potřeba chlazení (tzv. cooling degree days) narostla na více než trojnásobek.

Největší budoucí nárůst klimatizace se nicméně očekává v Indii, Číně nebo afrických zemích. Celkově je dnes počet klimatizací oproti roku 1990 více než trojnásobný. A do roku 2050 se zřejmě znovu minimálně ztrojnásobí.

3. Únik chladicích látek – největší dopad na klima může mít klimatizace poté, co doslouží. Na skládce z ní mohou unikat hydrofluorouhlovodíky (HFC), které patří mezi velmi silné skleníkové plyny. Klimatizace na skládkách tak přispívají k oteplování planety.

2. Vysoká spotřeba elektřiny – mnohem větším problémem z hlediska globální změny klimatu je vysoká spotřeba elektrické energie. To přispívá k tvorbě CO2 a dalších skleníkových plynů například ve spalovacích elektrárnách.

1. Okamžité oteplení okolí – pokaždé, když klimatizace nějaký prostor ochladí, musí jiný prostor ještě více zahřát. Vypouštění horkého vzduchu do okolí budov vytváří tzv. tepelné ostrovy. Problém se týká především měst s velkou koncentrací klimatizací, v globálním měřítku má menší význam.

Problémem klimatizace je paradoxně to, že velmi dobře funguje. Umožňuje tak lidem bydlet i v oblastech, které by jinak byly bez klimatizace prakticky neobyvatelné.

Je čím dál zřejmější, že do roku 2050 globální průměrná teplota nestoupne jen o 1,5 °C, jak předpokládala Pařížská dohoda, ale spíše o dva stupně. Na základě nových odhadů lze očekávat výrazně vyšší poptávku po chlazení zejména na „globálním severu“, například v zemích, jako je Švýcarsko nebo Velká Británie. Pro ně zmíněný rozdíl 0,5 stupně znamená zvýšení energie vynaložené na klimatizaci přibližně o třetinu.

Klimatizace patří k překvapivě starým vynálezům, první klimatizační systémy chladily budovy v New Yorku už v roce 1902 . Přístroj využívá principu stlačování plynu na kapalinu, což vede k zahřátí. Následně je tato kapalina vedena do vnějšího „teplého“ okruhu, kde v kondenzátoru dochází k postupnému ochlazování této kapaliny.

„Domníváme se, že jsou potřebné celosvětové, okamžité a bezprecedentní kroky pro to, abychom se přizpůsobili budoucímu klimatu,“ uvádějí vědci. „Je to nutné k tomu, abychom byli připraveni na teplejší svět. Dramatický a často nerovný nárůst poptávky po chlazení již nelze ignorovat.“

Jednou z možností je právě znovuobjevení tradičních technik , které se k ochlazování domů a budov používaly před vynálezem klimatizace. „Měli bychom navrhovat budovy, jako kdyby klimatizace neexistovala,“ domnívá se Alisdair McGregor, americký odborník na úsporné budovy. Uznává, že v řadě případů to už nebude možné. „Ale alespoň to povede ke snížení potřeby klimatizace, a tím i ke snížení spotřeby a emisí.“

Vlivný malajsijský architekt Ken Yeang si pro The Guardian povzdechl, že si většina architektů zvykla na to, že může kontrolu teploty v budově svěřit strojům. „Těmito stavbami bylo napácháno tolik škody. Snad to ta příští generace dokáže napravit.“