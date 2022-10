Blog: Proč rozevlátý historik ze Sudet pokořil Babišova primátora

„Je jistě důležité připomínat, co se v Sudetech stalo a jaké to má následky. Nemělo by to ale vést k tomu, že kvůli obsesi minulostí a romantizaci úpadku přestaneme vnímat skutečnou, často velmi rozmanitou a nečekanou realitu současného života v regionu.“

Je podle něj potřeba, aby odstrčenému kraji pomohl stát nahodit motory. Na mysli má cílenou a dlouhodobou finanční podporu. Už před volbami začal pracovat na přípravě zákona o podpoře chudších regionů. Rád to přirovnává k situaci za hranicemi Ústeckého kraje, kde západní Německo po pádu Berlínské zdi systematicky pomáhalo – a do jisté míry dodnes pomáhá – Německu východnímu. V kampani Krsek plédoval za stavbu rychlotrati do Prahy, která by například umožnila do Ústí přesunout část státních institucí.