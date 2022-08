„Už se na to nemůžeme dívat.“ V Praze kandiduje nové hnutí i čtyřkoalice

„My už se na to nemůžeme dívat. Současný stav řízení našeho milovaného města je tristní. Všude vládne aktivismus, lajdáctví, nekompetentnost, nikdo za nic neodpovídá, a to ani v situaci, kdy náměstka primátora odvádí policie v poutech. Tento chaos musí skončit. Jsme uskupení odborníků, manažerů a profesionálů, kteří svůj přístup a erudici v minulosti již dostatečně prokázali,“ řekl Ďuriš. DPP jako generální ředitel vedl v letech 2013 až 2016.

„Spojuje nás konzervativní myšlení, jednotný názor na politiku a politickou etiku,“ řekl Linek. Dodal, že volební heslo koalice je „sloužit, ne šikanovat“ a strana chce své myšlenky voličům přiblížit prostřednictvím veřejných setkání, volebních novin nebo sociálních sítí. „Za úspěch bychom považovali hranici pěti procent, abychom se dostali do zastupitelstva, uděláme pro to všechno,“ řekl lídr.

Koalice je proti zvyšování daní z nemovitostí a dalších poplatků i možnému zákazu či omezení vjezdu aut do centra. Prosazuje revitalizaci Malostranského náměstí, kam by se podle jejích zástupců měla vrátit socha maršála Radeckého. V oblasti vzdělání by se podle Laudáta měla do škol vrátit výuka etiky. Jiří Matzner (Soukromníci) dodal, že Praha dostatečně nevyužívá svou zákonodárnou iniciativu.