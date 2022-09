V Brně vyhrály ODS s TOP 09. Vaňková má velkou šanci zůstat primátorkou

Primátorka Markéta Vaňková má velkou šanci, že v čele města usedne i v novém volebním období. Do volebního štábu své strany v restauraci U Seminárů však do desíti večer nepřišla. Novináři tak na její vyjádření čekají.

Čtvrté je SPD s Trikoloru, Moravany a Nezávislými kandidáty se ziskem 9,9 procenta (6). Do zastupitelstva se dostanou ještě Piráti (4 křesla), ČSSD (3 křesla) a Zelení se Žít Brno (3 křesla).

V Brně dosud vládla koalice ODS, lidovců, Pirátů a socialistů. Ve velmi podobném složení by mohla pokračovat i v následujících čtyřech letech.

Povolební jednání však mohou karty rozdat úplně jinak. Politici v Brně si to dobře pamatují. V roce 2018 zvítězilo ANO tehdejšího primátora Petra Vokřála, přesto skončilo v opozici. Šéf hnutí Andrej Babiš to tehdy označil za megapodraz.

Lídr hnutí ANO René Černý řekl, že budou s kolegy považovat za úspěch, když se vrátí do vedení města. „Budeme vyjednávat se všemi subjekty, které nám to umožní. Chceme naplnit co nejvíce z našeho volebního programu,“ zopakoval.