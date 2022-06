„Betonový král“ Březina získal 50 tisíc podpisů potřebných k boji o Hrad

Oznámil to ředitel jeho kampaně Jaroslav Navrátil. Počet a pravost podpisů se musí nejdříve ověřit, Březina i nadále pokračuje ve sběru podpisů.

Podnikatel, kterému se přezdívá betonový král, v 90. letech založil firmu Best na betonové stavební prvky. Loni ji prodal, částka nikdy nebyla upřesněna, ale pohybovala se mezi třemi až čtyřmi miliardami korun.

Držitel titulu „podnikatel roku“ byl v 90. letech necelé dva roky poslancem za občanské demokraty. Odtud přeběhl do nově vzniklé Unie svobody, po několika týdnech po přestupu však poslanecký mandát složil a s politikou skončil.

O návrat do velké politiky se chtěl pokusit v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Tehdy se stal lídrem kandidátky ve Středočeském kraji za hnutí ANO. Během několika týdnů si to ale rozmyslel a z kandidátky odstoupil. V rezignačním dopisu uvedl, že si není jistý, zda hnutí ANO dokáže přispět ke znovuobnovení reálné politické pravicové scény.