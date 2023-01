Glosa: Je třeba volit? A vybrat menší zlo?

Volby jsou svátkem demokracie a je velmi smutné, když se jich někdo nezúčastní. To je naše polistopadové „velké vyprávění“ o demokracii. Jenže ani demokracie sama o sobě není žádný svátek. Natož volby. Jít k volbám není něco automaticky pozitivního. A naopak: nevolit není nic automaticky špatného.

To je první bod této polemiky. Demokracie má smysl jako diskuze informovaných odpovědných občanů. Taková byla alespoň její idea, která nepočítala s válcováním občanů marketingovými kampaněmi v informační společnosti. Ale budiž, máme takovou demokracii, jakou máme. Máme takové občany, jaké máme.

Nikoli: nejít k volbám je svobodné rozhodnutí. A i to může být rozhodnutí dobře informovaného a odpovědného občana.

Když média uvádějí volební účast jako něco pozitivního, pomíjejí kontext. Velmi malá volební účast by mohla být signálem nevolitelným politikům, aby toho už nechali. Pokud se občan nechá zatáhnout do téhle hry, že musí jít volit, respektive měl by jít volit, ztrácí šanci jasně vyjádřit svůj názor.