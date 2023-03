Inauguraci Pavla doprovodí výstřely ze speciálních salvových kanonů

Vojáci dopoledne umístí čtyři kanony na pražský Petřín, odkud výstřely zaznějí poté, co Pavel složí slib a ve Vladislavském sále na Pražském hradě začne hrát státní hymna. Vojáci pražského posádkového velitelství budou také stát s historickými a bojovými prapory u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí, u které se Pavel pokloní, řekla Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu.

Speciálně upravené protitankové kanony vzor 52 ráže 85 milimetrů má ve své výzbroji Posádkové velitelství Praha od 90. let minulého století. Čestné salvy vypalují čtyři kanony, přičemž v každé hlavni je 11 speciálně upravených odpalovacích komor. Do dvou kanonů vojáci vloží 11 výbušek, do dalších dvou kanonů výbušek deset. Výbušky jsou napojeny na odpalovací zařízení, které postupně aktivuje vždy současně dva kanony, aby byly rány zdvojené a v případě selhání, aby vyšla alespoň jedna rána. Celkem tak zazní 21 salv.