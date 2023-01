Josef Klíma: Vlajka ostudy

Nikdy jsem se nesnažil jako novinář aktivně zasahovat do žádné politické volby. Jen pokud se mě kolegové novináři zeptali jako spisovatele nebo scénáristy, odpověděl jsem po pravdě, komu patří mé sympatie. Nebo spíš komu nepatří, protože hned v několika posledních volbách jsem musel bohužel uvažovat výběrem „menší zlo“. Ty objekty se měnily. Někdy mou volbu v něčem potěšily, v něčem nikoli, někdy mě v čase zklamaly. Tak jako to asi zažíváme všichni.

V jediné volbě jsem měl ale jasno posledních deset let. Že nebudu volit za prezidenta Miloše Zemana, i kdyby se mohl o úřad ucházet donekonečna jako Kim Ir-sen. Věděl jsem už dopředu, že Zeman mě nikdy ničím příjemně nepřekvapí, nepotěší nějakým hezkým činem, hodným důstojné funkce hlavy demokratického státu. Že naopak bude vršit slova a činy, z nichž každý slušný člověk bude mít na zádech kopřivku studu, co zase ten zlovolný zapšklý stařík provedl. Mocenské hry za hranicí ústavnosti, podlézání východním mocnostem bez následného pokání, když jak Čína, tak Rusko konečně musely protřít oči i těm nejvíc zaslepeným. Pohrdání službami, které má stát na to, aby bránil svoji integritu, obhajoba vrbětických sabotérů na hranici velezrady.