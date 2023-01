O prezidentovi rozhodnou televizní debaty. Senátor už chystá léčku na Babiše

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete Někteří soupeři Andreje Babiše spoléhají na to, že v klíčových televizních debatách coby cholerik a muž, který plete dohromady češtinu se slovenštinou , pohoří.

Například senátor Pavel Fischer už proto vůči Babišovi připravuje útok , který jej má vykolejit.

Může jít však o mylný předpoklad. Sám Babiš o sobě říká, že se zklidnil, a snaží se nyní působit laskavě. A politologové připomínají, že šéf ANO má jako jediný z favoritů s tímto formátem bohaté zkušenosti.

O tom, jak jsou televizní debaty zásadní, svědčí zkušenosti z minulosti, kdy do značné míry díky nim dokázal vyhrát Miloš Zeman , který se nebál použít podpásových tvrzení.

Za situace, kdy mezi trojicí hlavních favoritů na nového českého prezidenta - Petrem Pavlem, Danuší Nerudovou a Andrejem Babišem - jsou síly vyrovnané, mohou rozhodovat maličkosti. Televizní kamery a stres během živého vystoupení mohou snadno přivodit fatální chybu.

Jako poslední příležitosti ke zteči vidí sledovaná televizní vystoupení také kandidáti z druhé vlny. Například senátor Pavel Fischer si už chystá plán, jak vytočí předsedu hnutí ANO v jediné debatě všech kandidátů pohromadě, jež se odehraje v neděli 8. ledna v České televizi.

Fischer se chystá na Babiše

„Andrej Babiš je fenomén, který zvládá splést češtinu a slovenštinu pokaždé, když neumí odpovědět nebo je otázkou zaskočený. A protože prospěje České republice, aby tento pán v prezidentských volbách prohrál, něco připravuji. Z dobrých důvodů ale o tom nyní nemohu mluvit,“ svěřil se Fischer.

Mnozí mylně předpokládají, že Babiš (ANO) v debatách pohoří. Ano, expremiér neumí mluvit, je cholerik a velmi snadno a velmi často vybouchne. Ostatně právě v televizních debatách prohrál sněmovní volby v říjnu 2021, když najednou diváci viděli konfrontaci cholerika s klidnou alternativou, Petrem Fialou (ODS).

Jenže dnes se zapomíná na to, že osmašedesátiletý miliardář má železnou sebekázeň, takže je schopen se udržet. „Tak já jsem se změnil, zklidnil jsem se. Ty začátky v politice byly nějaké a teď jsem jiný. Je jasné, že si dávám pozor na to, abych neskákal do řeči, protože lidem se to nelíbí,“ přesvědčuje Babiš, že teď už bude jen milý.

Jeden z favoritů, generál ve výslužbě Petr Pavel, si to uvědomuje. „On se na ty hlavní debaty určitě dokáže velice dobře připravit. A protože má disciplínu, je docela pravděpodobně, že se i uhlídá. Nikdy není dobré podceňovat protivníky,“ říká Pavel.

Zároveň víme, že ani hlavní Babišovi soupeři nejsou kdovíjací televizní diskutéři. Vidíme, že Pavlovi jdou debaty s lidmi při setkání po hospodách a Nerudová je zase silná na sociálních sítích. „Jejich dosavadní vystupování v televizních debatách také není úplně první liga. Oni doposud chodili do televize jako odborníci, ale chybí jim politická zkušenost z ostrých kampaní, kterých už Babiš absolvoval bezpočet,“ připomíná politický analytik Jan Herzmann.

Expert na politickou komunikaci a marketing Jakub Splavec se domnívá, že z výše popsaných důvodů může být nakonec Andrej Babiš překvapivě tím, kdo z debat nejvíc vytěží. „Jeho voliči ho znají, ty nerozhodí ani to, kdyby dokázal být konstruktivní a věcný, jak slibuje. Naopak by to k němu mohlo přiklonit ty, kteří by za normálních okolností hnutí ANO hlas nedali.“

V čem vlastně tkví kouzlo a síla televizních debat? V první řadě vidíte uchazeče v jeden moment zároveň a můžete tak jednoduše porovnávat. „Jako v jednom z mála formátů v něm dochází k přímé konfrontaci s oponentem. Voliči mají možnost posoudit dva a více kandidátů mezi sebou v jednom čase a nemusejí navštěvovat více mítinků,“ říká politoložka Marcela Konrádová z Institutu komunikačních studií.

Debaty sledují skoro tři miliony Čechů

Zadruhé jde o vysokou sledovanost. Například před pěti lety koukalo na debaty v TV Prima 2,2 milionu diváků a na tu v České televizi pak dokonce 2,7 milionu. Navíc nejde pouze o primární zásah prostřednictvím televizní obrazovky - výroky z debaty pak podrobně rozebírají a analyzují média, plus lidé se mezi sebou baví o svých dojmech.

„Před pěti lety jsme dělali průzkum a zjistili jsme, že lidé si o nich četli v tisku a na sociálních sítích či se o nich bavili s přáteli. Konkrétně debatu v České televizi zmínilo v rozhovoru s přáteli 47 procent dotázaných, tu na Primě probralo 43 procent,“ říká sociolog Daniel Prokop.

Důležitost živých debat před kamerami je umocněna také tím, že kandidáti i přes zevrubnou přípravu nemají vývoj ve svých rukou. Záměrně se tak snaží debaty trošku shazovat, i když všichni moc dobře vědí, že právě ty hlavní v posledním týdnu před volbami mohou reálně rozhodnout.

„Doposud byli kandidáti formováni přesně dle přání svých spolupracovníků a nastavené strategie. Vývoj kontrolovali, snažili se vytvořit dokonalý produkt, který potvrdí i čísla z průzkumů, ale jakmile se zapne kamera, budou tam všichni sami za sebe,“ míní expert na politický marketing Splavec.

Předvolební prezidentské televizní debaty Středa 4. 1. 2023 20:00 TV Prima, CNN Prima News Superdebata kandidátů s nižšími preferencemi Neděle 8. 1. 2023 20:00 ČT1, ČT24 Superdebata všech kandidátů Středa 11. 1. 2023 20:00 TV Prima, CNN Prima News Superdebata favoritů Čtvrtek 12. 1. 2023 17:00 TV Nova Debata pěti kandidátů s nižšími preferencemi Čtvrtek 12. 1. 2023 20:00 TV Nova Debata tří favoritů Pátek 13. 1. 2023 5:59 TV Nova Snídaně speciál: Cesta na Hrad Neděle 15. 1. 2023 TV Prima, CNN Prima News Partie Terezie Tománkové s postupujícími kandidáty (nebo vítězem voleb) Pondělí 23. 1. 2023 20:00 TV Nova Rozhovor „jeden na jednoho“ s finalistou 2. kola Úterý 24. 1. 2023 20:00 TV Nova Rozhovor „jeden na jednoho“ s finalistou 2. kola Středa 25. 1. 2023 20:15 TV Prima, CNN Prima News Superduel před případným 2. kolem volby Čtvrtek 26. 1. 2023 ČT1, ČT24 Duel postupujících kandidátů Čtvrtek 26. 1. 2023 20:00 TV Nova Duel postupujících kandidátů Zdroj: Lupa.cz

V rámci debaty mohou začít první osobní útoky nebo třeba formát, na který kandidát není zvyklý - například jasné a krátké odpovědi. Samotní kandidáti dobře vědí, že „své“ už mají a teď v televizi bojují o nerozhodnuté voliče. A ty tolik nezajímají názory jako skalní fanoušky, ale spíše umělecký dojem. Na rozdíl od ostatních typů voleb jde u této prezidentské formy čistě o osobnostní sympatie. Je to taková volba superstar.

„Dobře vím, že vystoupení politika nestojí jen na argumentech, ale i na celkovém dojmu. A ten se vytváří neverbálně - například pokud kandidát používá slova jako ‚eueue‘ nebo ‚aeuaue‘ a mezitím hledá nejvhodnější výraz, pak je to na škodu věci. Vím dobře, kdy se například otočí situace. Na některé věci se dá připravit, jinde musíte improvizovat,“ odpovídá Pavel Fischer na otázky, jak on vidí důležitost televizních debat.

Zeman se trefoval do slabých míst soupeřů

Rozhodující vliv televizních debat jsme viděli v předchozích dvou volbách. V roce 2013 i 2018 suverénně vyhrál Miloš Zeman, který je považovaný za mistra této disciplíny. I proto, že dokáže najít slabé místo soupeře a do něj pálit.

Před deseti lety takto využil výroku Karla Schwarzenberga o odsunu Němců: „Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv.“ Zeman z něj okamžitě udělal Sudeťáka, který chce vracet majetky Němcům.

Zemanův „um“ v živém vystoupení spočívá také v tom, že nikdy nezaváhá, nedá najevo, že by snad něco nevěděl, a na všechno má pohotovou odpověď. Později se sice ukáže, že říkal nepřesnosti, vymýšlel si, nebo dokonce lhal, ale to už se většina televizních diváků nedozví. Takto třeba o svém finálovém soupeři z roku 2018 Jiřím Drahošovi prohlásil, že jako jediný politik souhlasí s přijímáním migrantů.

Klíčové momenty minulých TV debat 2013 – finále Miloš Zeman - Karel Schwarzenberg Zeman v debatách označoval svého rivala za Sudeťáka. „Cíleně zamlčel, že i jeho rodiče měli kolem sebe samé nacisty a že dokonce v rodovém sídle, kde pobývá jeho žena Theresa, dosud visí obrazy s hákovými kříži a hajlujícími lidmi,“ řekl například na adresu Schwarzenberga. 2018 – finále Miloš Zeman - Jiří Drahoš Obhájce postu nepravdivě nařkl svého soupeře, že jako jediný politik souhlasí s přijímáním migrantů.

Právě před pěti lety se obhajující Miloš Zeman díky svému výkonu v televizních debatách zachránil ve funkci. Před nimi totiž měl lepší výchozí pozici vyzyvatel Jiří Drahoš a zdálo se, že Miloš Zeman už žádné nové voliče získat nemůže. Agentura Median tehdy ale zjistila, že předvolební debaty měly vliv na posun nevoličů k Miloši Zemanovi.

Ve třech vlnách se ptali vždy stejných jedenácti set respondentů. První vlna proběhla před debatou na Primě, kterou moderoval Karel Voříšek. Druhá vlna následovala před debatou na České televizi, jejíž moderátorkou byla Světlana Witowská. A po ní následovala třetí vlna.

„A ukázalo se, že debaty měly skutečně na rozhodování voličů vliv. Díky nim se mimo jiné zaktivizovali lidé, kteří volit jít nechtěli. Častěji se přitom přikláněli k Miloši Zemanovi a navíc debaty znejistily část volných voličů Drahoše,“ vzpomíná autor průzkumu Daniel Prokop.

Tehdy k druhému kolu přišlo o 400 tisíc voličů víc než k prvnímu, a to hlavně v okrajových regionech. Poučení v minulých diskuzích hledají i dnešní kandidáti. Například Danuše Nerudová přiznala, že se na ty minulé se svým týmem dívají. „Za zásadní považuji dva momenty z minulých debat: Benešovy dekrety v roce 2013 a pak duel Jiřího Drahoše a Miloše Zemana na televizi Prima v roce 2018,“ uvedla Nerudová.

Ve zmíněné debatě na Primě akademika Drahoše hned v úvodu svázala nervozita z neobvyklého aranžmá - zaplněný sál a neukázněné publikum jako někde na fotbalovém stadionu. Zemanovi televizí nastavený agresivní a konfrontační styl debaty vyhovoval, takže dominoval, zaskočenému Drahošovi neustále skákal do řeči, ten nebyl schopný reagovat.

Tahle příhoda ukazuje, jak je pro týmy důležité si s televizemi domluvit přesnou podobu debaty. „Už při vyjednávání formátu nesmíte nechat vyhrát tým oponenta jako minule, kdy debaty byly takřka na míru šité Miloši Zemanovi,“ říká politoložka Marcela Konrádová. „Musíte mít přesné informace o průběhu debaty, jejím stylu, okruzích, ale i moderátorovi. Miloš Zeman jasně věděl, jaké voliče potřebuje debatou oslovit, a zařídil si to tak, aby agendu nastoloval on,“ dodala.

Letos tohle vyjednávání prohráli hlavně kandidáti, kteří nepatří mezi favority. Obě komerční televize totiž dělají zvlášť debatu vedoucí trojice (Pavel, Babiš, Nerudová) a mimo to bokem pak diskuzi ostatních adeptů. Je jasné, že nebude mít takovou sledovanost. Všech devět pohromadě uvidíme jen v ČT, ale nikoliv ve čtvrtek v předvečer voleb, ale už v neděli kvůli kolizi s debatou hlavní trojky na TV Nova.

„Považuji to za znásilňování volební kultury a ovlivňování demokratické debaty. Ta by měla být založena na možnosti občana srovnávat kandidáty a jejich reakce ve stejný čas a za stejných podmínek. Takovému srovnávání se vyhýbají už nejen někteří kandidáti, ale začínají ho podporovat i komerční média,“ zlobí se například senátor Marek Hilšer.