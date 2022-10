Čeká je „velká zima a velká tma“. Ukrajinci nakupují svíčky, netuší, co bude

Bylo to už druhé pondělí v řadě, kdy se centrum Kyjeva stalo cílem ruských útoků. A zároveň také poprvé, kdy se na ukrajinské hlavní město vrhly bezpilotní letouny íránské výroby. Ti, kteří v pondělí ráno dorazili na rušné kyjevské nádraží, se náhle ocitli uprostřed nečekané a nechtěné války s drony. Rusové původně mířili na elektrárnu jen kousek od nádraží; namísto toho zasáhli budovy i civilisty jinde a několik lidí zemřelo.

„Moji kamarádi si kupují svíčky. A ti, kteří mají domy, shánějí generátory,“ popsala pro britský deník The Guardian třicetiletá Valerija, jak se Kyjev postupně připravuje na zimu. „Bojíme se dalších útoků i toho, jak zvládneme zimu. Daleko víc se ale bojíme toho, že by nás okupovali Rusové,“ doplnila .

Útoky na energetické sítě v Kyjevě i jinde v zemi byly podle Geraščenka v tuto roční dobu předvídatelné. Kreml podle něj použil útok na Kerčský most ze začátku října jen jako záminku. „Tyto útoky na energetické objekty na Ukrajině byly připravovány s velkým předstihem,“ myslí si a požaduje, aby Západ co nejrychleji poskytl více systémů protivzdušné obrany.

Rudiková pak pro The Guardian poznamenala, že Ukrajinci jsou na bojové podmínky zvyklí; odolnosti se naučili zejména v dobách rané postsovětské éry. „Zásoby vody na dvě hodiny denně, elektřina na pět hodin denně. To všechno jsme měli. Je to nepříjemné, ale nezabije vás to,“ popsala. Přesto ale věří, že budoucí energetickou krizi bude možné řešit lépe.