Čína nečekaně a bez vysvětlení odvolala ministra zahraničí

Do funkce se dostal teprve loni v prosinci po klíčovém sjezdu Komunistické strany Číny, na kterém prezident Si Ťin-pching upevnil svou moc. Podle britské stanice byl tehdy považovaný za věrného spojence hlavy státu.

Čchina z rozhodnutí strany v čele čínské diplomacie nahradí jeho předchůdce Wang I, který po loňském přeskupení sil dostal na starosti vedení zahraniční politiky na komunistickém stranickém sekretariátu. I návrat dřívějšího ministra do vedení úřadu považuje CNN za neobvyklý.

Usměvavý byl pak spatřen, jak kráčí po boku náměstka ruského ministra zahraničí Andreje Rudenka, který přiletěl do Pekingu po vzpouře žoldnéřské Vagnerovy skupiny v Rusku.

Nejdříve Mao Ce-tung, po něm Teng Siao-pching a po listopadovém rozhodnutí Komunistické strany Číny svatou trojici doplňuje Si Ťin-pching. Nově přijatá historická rezoluce přepsala dějiny. A to doslova.

Podle americké stanice se proslýchalo, že skutečným důvodem jeho zmizení by mohlo být nemanželské dítě s televizní moderátorkou Fu Siao-ťien. Ta je spojena s hongkongskou televizí Phoenix TV. O údajném románku intenzivně spekulovala i zámořská čínská média, včetně těch sídlících na Tchaj-wanu.

Ta sdílela záběry z rozhovoru Fu s Čchinem, na nichž se zdá, že se na sebe významně usmívají. Za další důkaz považují média Fuin tweet, ve kterém zveřejnila tři fotografie, včetně jedné, na níž vede rozhovor s Čchinem, píše server the Print. Spekulace podporuje i to, že Fu nesdělila jméno otce svého dítěte, kterým by podle médií mohl být právě ministr zahraničí.