Čínský ministr zmizel z dohledu veřejnosti. Kolují dohady o milence a dítěti

O Čchinovi se také proslýchá, že skutečným důvodem jeho zmizení by mohlo být nemanželské dítě s televizní moderátorkou Fu Siao-ťien. Ta je spojena s hongkongskou televizí Phoenix TV. O údajném románku intenzivně spekulují i zámořská čínská média, včetně médií sídlících na Tchaj-wanu. Ta sdílela záběry z rozhovoru Fu s Čchinem, na nichž se zdá, že se na sebe významně usmívají. Za další důkaz považují média Fuin poslední tweet, ve kterém zveřejnila tři fotografie, včetně jedné, na níž vede rozhovor s Čchinem, píše server the Print. Spekulace podporuje i to, že Fu nesdělila jméno otce svého dítěte, kterým by podle médií mohl být právě ministr zahraničí.