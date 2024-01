Francie na poslední chvíli zastavila zbourání laboratoře slavné nobelistky

Spor je veden o osud Pavilonu zdrojů, malé dvoupatrové budovy z béžových cihel, který obklopuje zahrada. Vedení Institutu Curie by na jejich místě rádo postavilo moderní pětipatrovou budovu o ploše 2000 metrů čtverečních, kde by sídlilo centrum biologické chemie zkoumající léčbu rakoviny. Podle vedení instituce by bylo prvním takovým výzkumným ústavem v Evropě.