Hudební svět si oddechl, Ed Sheeran u soudu uhájil svoji píseň

Ed Sheeran neskončí s hudbou. Americký soud totiž rozhodl v jeho prospěch ve sporu o údajné porušení autorských práv. Obžaloba tvrdila, že Sheeran při skládání hitu Thinking Out Loud okopíroval skladbu Let's Get It On od Marvina Gaye. Sheeran se před soudem opakovaně nechal slyšet, že pokud spor nevyhraje, končí s kariérou, informoval list BBC.

Obě skladby mají podobný synkopický vzorec akordů, který rodina Eda Townsenda, Gayeova spoluautora, označila za „srdce“ skladby Let's Get It On. Sheeran nikdy netvrdil, že by skladby neměly určité podobnosti. Ve své obhajobě ale trval na tom, že se jedná o základní kameny hudby, které se objevily v desítkách dalších písní.

„Bavíme se tu o dvou písních s dramaticky odlišnými texty, melodiemi a čtyřmi akordy, které jsou také odlišné a které používají písničkáři každý den, po celém světě,“ řekl Sheeran. „Tyto akordy jsou společné stavební kameny, které se používaly k tvorbě hudby dávno před tím, než vznikla Let's Get It On, a budou se používat k tvorbě hudby ještě dlouho poté, co všichni odejdeme.“

Keisha Riceová, která zastupovala dědice spoluautora Eda Townsenda, uvedla, že její klienti si nečiní nárok na vlastnictví základních hudebních prvků, ale spíše na „způsob, jakým byly tyto společné prvky jedinečně zkombinovány“.

„Tak pojď, dáme se do toho“

Během dvou týdnů soudního řízení vypovídal Sheeran s kytarou v ruce. Několikrát totiž v soudní síni hrál a zpíval dotyčnou píseň, kterou podle jeho tvrzení složil jednoho večera se svou kamarádkou a dlouholetou spolupracovnicí Amy Wadgeovou. Píseň byla podle jeho slov inspirována láskou mezi staršími lidmi v jejich rodinách.

Komplikací v soudním řízení bylo to, že autorská práva se vztahují pouze na text, melodii a akordy. Nikoliv na nahrávky. U starších písní jsou autorská práva omezena dokonce jen na notový zápis, píše list Washington Post.

To ale znamená, že porota nikdy neslyšela Gayeovu původní nahrávku, která se v roce 1973 dostala na první místo hitparád. Místo toho byla soudu předložena počítačem vytvořená rekonstrukce toho, co je na notovém zápise. Ta byla doplněnou robotickým hlasem, který přednášel text se silně sexuálním podtextem. Síní tak bylo slyšet: „Jestli to cítíš tak jako já, tak pojď, dáme se do toho.“

Naproti tomu Sheeranova píseň zazněla hned několikrát.

Dokázat porotě soudu podobnost písní, která pro běžného posluchače nemusí být patrná, mělo i video ze Sheeranova koncertu. Na něm právě využívá podobnosti obou písní a plynule přechází mezi jeho „Thinking Out Loud“ do Gayovo „Let's Get It On“.

Sheeran se ale hájil tím, že technika spojování písní, takzvaný „mash-up“, je naprosto běžná. Tvrdil, že většina popových písní se takhle dá spojit. „Můžete přejít z ‚Let It Be‘ na ‚No Woman, No Cry‘ a přepnout zpět.“

Status quo zachováno

Případ se řeší už od roku 2017. Byl ale částečně odložen kvůli pandemii koronaviru. Soud se ale netýkal jen Sheerana. Případ totiž znovu otevřel otázku originality v popové hudbě a zda používání základních hudebních prvků může být vlastnictvím jediného tvůrce. Tenhle spor už udělal nejednomu tvůrci vrásky na čele.

Například rozhodnutí z roku 2015 otřáslo celým hudebním byznysem. Podle něj totiž píseň Blurred Lines od Robina Thickea a Pharrella Williamse napodobila jinou Gayeovu skladbu Got to Give It Up.

O pět let později se ale karta obrátila: Kapela Led Zeppelin vyhrála u odvolacího soudu v případě svého megahitu Stairway to Heaven a soudci poskytli vodítko, jak se autorská práva vztahují na díla obsahující takzvané běžné prvky. Z tohoto precedentu profitovala například zpěvačka Katy Perry a její spolupracovníci v kauze o originalitu písně Dark Horse. Pro širší hudební průmysl Sheeranovo vítězství tak znamená zachování status quo.

„Je to výhra pro všechny autory písní, včetně příštího Eda Townsenda a příštího Marvina Gaye,“ řekla Jennifer Jenkinsová, profesorka práva na Dukeově univerzitě, která se specializuje na autorská práva k hudbě. „Autorská práva na původní, tvůrčí prvky skladby Let's Get It On zůstávají nedotčena, ale tento verdikt uvolňuje lešení, na kterém byla postavena.“