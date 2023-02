Jako velká vlastenecká. Rusko si pomáhá opojením z vítězné světové války

Podle ruských zdrojů zahynulo od 22. června 1941 (vpád Německa do SSSR) do 2. září 1945 (kapitulace Japonska) na následky války celkem 26,6 milionu obyvatel Sovětského svazu. Z toho civilní ztráty na životech činily 13,7 milionu lidí. Do války bylo povoláno téměř 32 milionů sovětských občanů. Bylo zničeno 1710 sovětských měst a obcí, 70 tisíc vesnic a 32 tisíc průmyslových podniků (kolem 30 procent národního bohatství).