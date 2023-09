Kim Čong-un pojede do Ruska jednat s Putinem o dodávkách zbraní Moskvě

Severokorejský vůdce Kim Čong-un nejspíš zhruba za týden pojede do ruského Vladivostoku, kde bude s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednat o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině.

Setkání se má uskutečnit na okraj ekonomického fóra ve Vladivostoku, které je naplánováno na 10. až 13. září. S odvoláním na americké a spojenecké úředníky to v pondělí napsal americký deník The New York Times (NYT).