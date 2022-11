Komentář: Soud nesoud, budu premiérem!

V době psaní tohoto textu bylo spočítaných více než 90 procent hlasů a vše nasvědčovalo jasnému triumfu nacionalisticko-náboženského bloku a návratu Benjamina Netanjahua do premiérského křesla.

Mohli by pak protlačit i neústavní zákony, omezit svobodu slova, politicky ovládnout justici nebo zavést přímou diskriminaci a postihy „zvěře“, což je jejich označení pro LGBT komunitu. Nemluvě o anexi palestinských území, před níž Izrael opakovaně varovaly Spojené státy, nebo o vnucování náboženských zákonů sekulárním Izraelcům.

O nárůstu extremismu v izraelské společnosti nemluví jenom samotný úspěch stoupenců rasisty Meira Kahaneho (zavražděného v roce 1990), ale také fakt, že Strana práce, která stála u vzniku židovského státu, získá třikrát méně poslanců než právě extremisté. Volby také jasně naznačují, že izraelské Araby židovská většina ve vládě nechce. Za přílivem nových voličů k Náboženskému sionismu stojí mimo jiné zklamání z toho, že bývalý zastánce osadníků Naftali Bennett vzal do své vlády ministry z islamistické strany Ra’am.

Existuje možnost, že lomení rukama a zděšení z budoucí vlády jsou předčasné, protože „Bibi“ by se teoreticky mohl dohodnout i s někým jiným a extremisty nakonec z vlády vynechat. Pravděpodobné to ale není.

Ještě den před volbami všichni politici protinetanjahuovského bloku ujišťovali, že s expremiérem souzeným za korupci a podvody do vlády nepůjdou. A navíc i sám Netanjahu den před volbami potvrdil, že nebude mít žádný problém s ministerským křeslem pro předního kahanistu Itamara Ben-Gvira.

Rasistický politik si už brousí zuby na ministerstvo pro veřejnou bezpečnost, tedy úřad, pod nějž spadá mimo jiné policie a vězeňská služba. Pokud by se jeho ambice naplnily, vedl by silový rezort člověk, který v minulosti sám čelil desítkám trestních oznámení a byl odsouzen za podněcování nenávisti a podporu teroristické organizace. Kvůli krajně pravicovému aktivismu ho do svých řad nepřijala ani izraelská armáda.