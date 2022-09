Královna je mrtva, ať žije král. Laťku mu nasadila vysoko, zní z Londýna

„Královna byla součástí našich životů od momentu, kdy jsme se narodily. Moje babička se dožila 99 let a vždy doufala, že od královny dostane telegram ke stým narozeninám,“ vypráví mi Anne po otázce, co pro ně královna vlastně znamenala. „Máme velké štěstí, že jsme ji tu měli tak dlouho, úžasná žena.“

S ještě zajímavějším příběhem ale přichází Jane-Marie, jejíž tchýně byla kloboučnice a pro královnu 10 let vyráběla její ikonické pokrývky hlavy. „Když jsem potkala manžela, vyprávěl mi o tom a ukazoval mi fotky. Jmenuje se Marie O’Reganová. Dnes je jí 97 let, takže přijít nemohla. Chtěla jsem tu tedy položit květiny i jménem O’Reganovy rodiny.“

Chválu na zesnulou královnu pějí všechny tři, a to i Ruth, která o sobě mluví jako o někom, kdo není fanouškem monarchie. Alžběta podle ní však byla „naprosto báječnou ženou a skvělým vzorem“. Právě proto zmiňuje i vysoko nasazenou laťku, které nyní čelí nový král. „Každý od něj čeká hodně, nemá to snadné,“ podotýká žena.

Královnina rakev by měla být odvezena z hradu Balmoral, kde panovnice zemřela, do paláce Holyroodhouse v Edinburghu. Skotskou metropolí projde procesí, které skončí v katedrále svatého Jiljí, kde se bude konat bohoslužba za účasti členů královské rodiny. Později tam bude smět i veřejnost.

„Myslím, že je to celkem citlivý člověk a stará se o životní prostředí i jiné problémy. Čekal na to dlouho a zaslouží si svou šanci,“ říká mi Anne a do hovoru se vrhá i za svého manžela, který jejím slovům jen přitakává. Dvojice pochází z Belfastu, hlavního města Severního Irska.

Jako útěcha by právě to mohlo sloužit i trojici Dánů, se kterou se dáváme do řeči podél ulice vedoucí k Admirality Arch. Do Británie přiletěli na fotbalový zápas Premier League, nejvyšší anglické fotbalové ligy, který byl ovšem kvůli úmrtí Alžběty II. odložen.