Napětí v Pákistánu eskaluje, policie obvinila bývalého premiéra z terorismu

Imran Chán byl zbaven moci v Pákistánu v dubnu poté, co neustál hlasování o nedůvěře. Od té doby se snaží dláždit si cestu zpět do úřadu masovými demonstracemi po celé zemi, na kterých hlasitě kritizuje své nástupce.

Poté, co o víkendu Chán pronesl jeden ze svých plamenných projevů k příznivcům, ho policie obvinila z porušení protiteroristického zákona, protože údajně vyhrožoval pákistánským policejním a soudním složkám.

Chán na sobotním shromáždění příznivců v hlavním městě Islámábád kritizoval policejní představitele i soudnictví kvůli zatčení jednoho z vůdčích osobností jeho strany. Měl se přitom dopustit vyhrožování islámábádskému policejnímu náčelníkovi a soudkyni, upozorňuje deník The Guardian .

Chánův blízký spolupracovník čelí obvinění ze vzpoury za to, že vyzval nižší vojenské hodnostáře, aby se vzepřeli rozkazům nadřízených. Chán tvrdí, že ho policie neprávem zadržuje a mučí.

Deník The New York Times citoval místní média, podle kterých se v policejní zprávě k Chánovu obvinění uvádí, že jeho výroky byly úmyslným a nezákonným pokusem zastrašit soudní a policejní složky v zemi. Podle agentury AP by Chán, který je pravděpodobně stále na svobodě, mohl čelit několikaletému trestu vězení.