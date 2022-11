Německo schválilo nástupce „superlevné“ jízdenky, bude stát 49 eur

Německý experiment s letní jízdenkou za devět eur (asi 220 korun) se setkal s nevídaným úspěchem, co se týká boje se změnou klimatu a inflací. Zájem o ní předčil očekávání, prodalo se jich přibližně 52 milionů.

Měsíční jízdenka, která platí na MHD, autobusy a regionální vlaky, se bude prodávat pod názvem „Deutschland ticket“ (německá jízdenka), informoval deník The Spiegel. Zavedení je podle vyjádření plánováno „co nejdříve“, což by mohlo být již 1. ledna příštího roku, píše deník.

Schválení nového jízdného se tak táhlo několik měsíců kvůli otázce financování. Spolkové země požadovaly z Berlína více peněz, protože se obávaly, že by se kvůli nedostatečnému financování zastavily investice do hromadné dopravy a že by mohly být i rušeny železniční spoje. Scholz žádosti na středečním jednání vyhověl.