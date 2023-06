Než vagnerovci otočili pochod na Moskvu, agenti vyhrožovali rodinám vůdců

Agenti ruských tajných služeb vyhrožovali, že ublíží rodinám vůdců Vagnerovy skupiny. Poté zakladatel vagnerovců Jevgenij Prigožin odvolal další postup na Moskvu a ukončil sobotní puč proti ruské vládě. S odvoláním na informace od britských tajných služeb to napsal deník The Daily Telegraph.

Vagnerovci by se nyní měli začlenit do ruské armády a jejich dosavadní vůdce Prigožin se výměnou za beztrestnost přesune do sousedního Běloruska. Podle informací ruského deníku Kommersant ale ruské úřady zatím nezastavily jeho stíhání kvůli vzpouře.

O chystaném puči vagnerovců věděl podle deníku The Daily Telegraph několik dní předem i Washington. List The Washington Post citoval nejmenovaný zdroj s tím, že se „něco děje“. Američané byli údajně znepokojeni scénářem, kdy by došlo k opravdovému převzetí moci a Putinova vláda by ztratila kontrolu nad jadernými zbraněmi.