Nulová DPH na ovoce a zeleninu? Radši víc zdaňte cukr, radí experti

Nizozemská vládní koalice se ve svém programovém prohlášení shodla na zrušení daně z přidané hodnoty na ovoce a zeleninu. Politici tak chtějí zaručit, aby lidé jedli zdravěji - institut pro veřejné zdraví letos konstatoval, že se sice stravovací návyky Nizozemců postupně zlepšují, ovoce a zeleniny ale stále jedí méně, než by měli.

Jaké by mělo takové opatření dopady, zkoumali pro vládu ekonomové z výzkumného ústavu SEO, informoval server DutchNews. Vládní záměr ve své studii nepodpořili: zrušení nynější devítiprocentní daně by povzbudilo k větší konzumaci ovoce a zeleniny pouhá čtyři procenta spotřebitelů a nejvíce by z něj profitovali bohatí lidé, kteří si hodně ovoce a zeleniny kupují už dnes.

Daňový škrt by navíc vyšel na 500 milionů až jednu miliardu eur – záleželo by i na tom, co všechno by se považovalo za zeleninu či ovoce.

Proč je důležité konzumovat ovoce a zeleninu? „Ovoce a zelenina jsou především zdrojem vitamínů a minerálních látek, přičemž pět porcí ovoce a zeleniny denně nám pomáhá pokrýt velkou část denní potřeby těchto živin. Obsahují také ale polyfenoly, karotenoidy a další látky, které mají na lidské zdraví příznivý účinek a nejsou nahraditelné žádnými doplňky. V neposlední řadě jsou pak ovoce a zelenina zdrojem vlákniny, která se s výjimkou hmyzu nachází pouze v potravinách rostlinného původu a působí preventivně vůči různým onemocněním. Energetickou hodnotu naopak mají až na výjimky velmi nízkou, což může být benefitem zejména v rámci snahy udržet si přiměřenou tělesnou hmotnost,“ vysvětluje výhody konzumace ovoce a zeleniny nutriční terapeut Martin Krobot.

Ekonomové proto doporučují jiné cesty, jak vylepšit jídelníček obyvatel – například zavedení daně z cukru, omezení dostupnosti nezdravých potravin (to se týká například automatů na cukrovinky ve školách) nebo větší kontrolu nad reklamou. To vše by podle nich mělo větší efekt než plánované zrušení DPH.

Výzkumníci poukázali i na to, že kromě syrové zeleniny a ovoce by se opatření mohlo týkat i producentů takzvaného vysoce zpracovaného jídla. Došli přitom k závěru, že by se výrobci, obchodní řetězce i zákazníci mohli obracet na soud. Složitá by podle nich byla i kontrola.

Ministr zdravotnictví Maarten van Ooijen a ministr pro daně Marnix van Rij oznámili, že si výsledky studie pečlivě prostudují a do léta přijdou s řešením. Institut pro veřejné zdraví sice ocenil, že Nizozemci jedí v posledních letech více ovoce, zeleniny, ořechů a naopak méně červeného masa a pijí také méně sladkých nápojů. Na druhou stranu ale jen 27 procent populace jí dostatek zeleniny a 19 procent lidí jí doporučené množství ovoce. Světová zdravotnická organizace doporučuje konzumovat nejméně 400 gramů ovoce a zeleniny denně.