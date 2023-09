Pandy mizí ze zoologických zahrad po světě, Čína je stahuje zpět

Tři pandy z washingtonské Národní zoo mají odletět do Číny do 7. prosince, protože smlouva na jejich zapůjčení vyprší. Pokud nebude dosaženo nové dohody, příští rok zmizí také poslední čtyři pandy ze zoo v Atlantě. Spojené státy tak čelí tomu, že poprvé od roku 1972 nebudou mít žádné pandy velké.

„Čína nyní vyžaduje, aby země, které dostaly privilegium hostit pandy, byly vůči ní přátelské, a pokud tak neučiní dostatečně, budou pandy staženy,“ řekl listu The Washington Post Steve Tsang, ředitel Čínského institutu na School of Oriental and African Studies v Londýně. Podle něj to lze považovat za součást širšího a stále asertivnějšího přístupu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k zahraniční politice.