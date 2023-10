Podezření na další sabotáž plynovodu. Finové mluví o „vnějším zásahu“

Podle něj Helsinky už informovaly spojence v NATO, kam letos země vstoupila v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Aliance je prý ochotná se do vyšetřování zapojit.

Podmořská část plynovodu Balticconnector je dlouhá asi 77 kilometrů, vede přes Finský záliv z finského Inkoo do estonského přístavu Paldiski. V provozu je od roku 2020, jak připomněla agentura AP. Plyn může potrubím proudit oběma směry.

Premiér Petteri Orpo v úterý prohlásil, že únik z plynovodu odhalený o víkendu nemohl být způsobený normálním provozem. Finští vyšetřovatelé k tomu dospěli poté, co v úterý prozkoumali problémové místo.

Ani víc než rok po útocích na plynovody Nord Stream spojující Rusko s Německem není o vinících zcela jasno. Němečtí investigativci ale nedávno přišli s verzí, podle které by za sabotáží mohli být Ukrajinci.

„Pokles tlaku v plynovodu byl velmi rychlý, což by mohlo naznačovat, že nejde o malé porušení. Příčina ale zůstává nejasná,“ řekl agentuře Reuters pod podmínkou anonymity představitel baltského energetického sektoru.

„Ventily podvodního potrubí už jsou uzavřené a únik tak byl zastaven,“ uvedla v neděli firma Gasgrid Finland s tím, že porucha neovlivnila dodávky plynu. Zásobování není ohrožené ani podle finského premiéra: „Není to něco, co by paralyzovalo náš systém,“ prohlásil v úterý Orpo.