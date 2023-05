Zápach v pražském hotelovém pokoji. Němci vyšetřují možnou otravu dvou Rusek

Ruský nezávislý portál agents.media minulý týden uvedl , že Arnoová po berlínské konferenci odcestovala do Prahy, kde pocítila příznaky otravy. Během pobytu pocítila znecitlivění těla a bolesti v jeho různých částech. Nedlouho předtím, než se u ní projevily tyto symptomy, si všimla, že dveře jejího pražského hotelového pokoje byly otevřené, k čemuž nedostala žádné vysvětlení. V pokoji byl cítit podivný zápach podobný „vůni levného parfému“.

Následující den se ředitelka Svobodného Ruska vrátila do USA, kde vyhledala lékařskou pomoc a obrátila se i na místní úřady. Arnoová má americké občanství a žije už téměř 10 let v USA, kam se uchýlila poté, co byla kvůli tlaku z Kremlu nucena opustit vlast