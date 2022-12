Proč Viktor But? Schopnosti, které zaujaly Hollywood, teď Putin nutně potřebuje

Pro mezery v zásobování by tak mohl být stěžejní právě propuštěný vězeň Viktor But. Ten byl ve čtvrtek vyměněn za americkou basketbalovou hvězdu Brittney Grinerovou.

Zločiny obou vězňů jsou nesrovnatelné. Zatímco Grinerová byla odsouzena a poslána do trestanecké kolonie za držení jediného gramu konopného oleje, But platil za nejúspěšnějšího pašeráka zbraní posledních desetiletí. Přezdívalo se mu „obchodník se smrtí“ a „rušitel sankcí“ pro svou schopnost obejít zbrojní embarga. A jeho globální síť kontaktů teď Rusko může využít ve svůj prospěch, píše britský server The Telegraph.