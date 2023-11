Šéf Hamásu se vrátil k jednáním. Svobodu má dostat na 50 rukojmích

Tuto větu měl rodinám unesených v Gaze říci Gadi Eisenkot, bývalý šéf izraelského generálního štábu, který byl přizván jako pozorovatel do izraelského válečného kabinetu. V podobném duchu se vyjádřil i opoziční lídr Benny Ganc, který rovněž souhlasil s dočasným působením v kabinetu. Ganc řekl, že na zničení Hamásu má Izrael v případě potřeby (několik) desetiletí. „Na to, abychom přivedli lidi domů, desetiletí nemáme,“ citoval ho server The Times of Israel.